フランス・パリ発のレザーグッズブランドPolène（ポレーヌ）から新たなジュエリーコレクション「Ormé（オルメ）」が登場しました。金属とレザーが見事に調和したこのシリーズは、キャメルとゴールド、トープとシルバーの美しい組み合わせが特徴。ネックレス、リング、ピアス、バングルなど、洗練されたデザインが揃い、どれもPolèneならではの柔らかなレザー