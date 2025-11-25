安倍元首相銃撃事件で殺人の罪などに問われている山上徹也被告（45）が被告人質問で、事件の経緯について、安倍元首相が旧統一教会の友好団体に寄せた動画を見て、絶望感と危機感を抱いたなどと話しました。山上徹也被告は3年前、奈良市で演説中の安倍元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。25日の裁判では事件の経緯についての質問が行われ、山上被告は「安倍元首相が2006年に祝電を送った時からつながりがあ