夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、家電への“こだわり”に対する夫婦、小さなすれ違いです。俺は違いがわかる男。家電にはこだわりがあるので、困ったことがあれば何でも聞いて！（ドヤぁ）サーキュレーター、ホーム