体操の岡慎之助選手らが受賞しました。昨年度に活躍した岡山にゆかりのあるスポーツ選手と文化人を讃える「マルセンスポーツ・文化賞」の表彰式が開かれました。 【写真を見る】「マルセンスポーツ・文化賞」体操の岡慎之助選手らが受賞「岡山を盛り上げられるような存在になりたい」【岡山】 22回目を迎えた「マルセンスポーツ・文化賞」です。今回は、2団体と8個人が受賞しました。そのうち、スポ&#