瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雷雨になっているところがあります。25日夜も曇りになり、雨雲のかかるところがあるでしょう。海上では風が強く吹く見込みです。 26日も雲が広がりやすく、昼前にかけて局地的に雷雨のおそれがあります。また、26日にかけて黄砂が飛来する予想で、見通しの悪化や体調管理に注意してください。朝の最低気温は岡山で7度、津山で6度、高松で11度でしょう。日中の最高気温は岡山