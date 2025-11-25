＜JLPGAファーストQT A地区初日◇25日◇こだまゴルフクラブ（埼玉県）◇6545ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第1ラウンドが終了し、28歳の高木萌衣が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】馬場咲希さんの肩出しドレス5アンダー・2位に鎌田ヒロミ。4アンダー・3位タイには常文恵、保坂真由、ともに今年のプロテストで合格した横山珠々奈、倉林紅が続いた。米女子ツアーが主戦