ルーキーながらも、豪快なスイングと飛距離を武器に戦い、メルセデス・ランキング50位に入って初シードを獲得した都玲華。彼女のダウンスイングをプロコーチの平尾貴幸氏に分析してもらった。【写真】河本結のようなレイドオフのトップから吉田優利のようにインから下ろす！ 都玲華の豪快ドライバースイング◇◇◇都玲華選手は、手元の高いレイドオフでインサイドからの軌道が強いダウンスイングです。レイドオフに上げるトッ