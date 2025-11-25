ティーチングプロの堀尾研仁が自身のインスタグラムを更新。先週「ダンロップフェニックス」で9年ぶりにツアー2勝目を飾った塚田よおすけについて語った。【写真】ゴルフ、ステーキ、野球公私ともに親しい師弟コンビ【本人のInstagramより】「彼も今年40歳になり、今年のここまでの成績は来期のシード権圏外。みんな、今年が彼の最後の年になるだろうと思っていたはず。ボクもそうなるのかなと思っていた」と書き始めた投稿。「