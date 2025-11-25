山形刑務所の受刑者などが作った木工品や革製品などを展示・販売する「矯正展」が初めて県庁で開かれ、刑務所や制度への理解を求めました。 【写真を見る】受刑者が作った丈夫な編みかごにデザイン性の高い木工品「矯正展」が県庁で初開催（山形） この矯正展は、受刑者が行う刑務作業や再犯防止に向けた取り組みを広く知ってもらおうと開かれたものです。 矯正展は毎年１０月、山形刑務所の敷地で開かれているほか、役場な