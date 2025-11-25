全国の「珈琲館」と「珈琲館 蔵」で、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」が、12月18日（木）から発売される。現在事前予約を受け付けている。「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」が12月18日（木）発売！11月13日より予約開始1970年に生まれた珈琲館と1974年に誕生したハローキティが、同じ時代に生まれたという共通点から、今回の