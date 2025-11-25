スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）と坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）と伏見寅威捕手（35）が受賞。4選手には副賞と賞金100万円が贈られた。表彰式には、選考に携わった張本勲氏、辻発彦も登場。村上、坂本の受賞についてそろって「文句なし」と絶賛した。伊藤、伏見