Tommy february6、Tommy heavenly6の代表作2タイトルがアナログ盤として 2026年2月11日（祝・水）にリリースされることが決定した。TikTokのグローバルヒットを受け、2025年11月にニューヨークとロサンゼルスで開催されたコンサートフィルム上映会が全公演ソールドアウトとなり、現地でも反響を呼んだTommy february6とTommy heavenly6。日本国内ではILLITのメンバーIROHAが出演した資生堂マキアージュのCMで、Tommy february6の「