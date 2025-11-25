ハイリ・グッビ火山の噴火で噴出した灰が紅海上を漂う様子を捉えた衛星画像/NASA/Handout/Reuters（CNN）エチオピア北東部アファール州にあるハイリ・グッビ火山が23日、およそ1万年ぶりに噴火し、濃い煙と灰を上空高く噴き上げた。近隣の村々は灰に覆われ、農業にも影響が出ている。地元当局者によると、死傷者は確認されていないが、家畜を放牧して生活する地域社会にとって、灰が地面を覆ってしまうことが大きな脅威となってい