プロ野球ロッテの投手で、ソフトバンクのフロントを務めた小林至氏（57）が、2025年11月21日に公開されたデーブ大久保氏（58）のユーチューブ動画「デーブ大久保チャンネル」に出演し、契約更改を保留した巨人・山瀬慎之助捕手（24）について、「徹底的にやったらいい」との見解を示した。山瀬「今すぐに試合に出たい」石川・星稜高校出身の山瀬は、19年ドラフト会議で巨人から5位で指名され入団した。岸田行倫（29）、大城卓三（3