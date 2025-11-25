1児の母でタレントのスザンヌ（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーを飾った自宅ショットを披露するとともに、「幼なじみとかれこれ6年？7年？続く儀式」というホリデーシーズン恒例のホームパーティーの様子を紹介した。【写真】「ツリーの飾りもめっちゃ綺麗で素敵です」クリスマスツリーを飾ったスザンヌの自宅ショット※7枚目スザンヌは、豚汁や手巻き寿司、ナポリタンなどの手料理が並ぶ食卓やラ