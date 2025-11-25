9人組グループ・Snow Manの目黒蓮、ラウールが25日、都内で行われた、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席。来年、『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、一時グループ活動を休止し俳優業に専念する目黒へ思いを語った。【写真】イケメンがすぎるでしょ…ジャケット姿で登場した”今年を彩る顔”ラウールイベントで来年の目標を聞かれたラウールは「今年とあるオーディションに参加させていただいて合格を