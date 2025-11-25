在韓米軍司令官が「韓国は中国を攻撃する際の発進基地」と明言した。台湾有事は日本有事に過ぎないと考えていた韓国人は驚き慌てる。韓国観察者の鈴置高史氏に聞いた。「東が上」の東北アジア地図鈴置：「米国には守ってもらうけど、中国と敵対するつもりはない」と言い続けてきた韓国。しかし、韓国の原子力潜水艦の保有承認を期に、米国はそんな都合のいい姿勢を許さなくなりました。11月16日、在韓米軍司令官のX・ブランソ