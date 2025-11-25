大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場する７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が２５日、都内で行われた「ＶＯＧＵＥＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ」授賞記者会見に出席した。ファッション誌「ＶＯＧＵＥＪＡＰＡＮ」が、この一年を彩った才能あふれる表現者やニューカマーをたたえる賞。メンバーのＪＩＳＯＯは「これからも愛と応援に応えられるようなアーティストとして頑張りたい」。ＭＡＨＩＮＡは「たくさんのこ