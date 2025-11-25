女優の広瀬アリスが２５日、都内で行われた「ＷＦＰチャリティーエッセイコンテスト２０２５」表彰式に出席した。国連ＷＦＰ協会アンバサダーを務める広瀬は、同コンテストの特別審査員を担当。クリーム色のワンピース姿で登場し、「すてきなたくさんの作品がありました。ご飯を食べることは当たり前のことになっていますが、ご飯を食べられることは、いかに特別でありがたいことか、改めて考えさせられる作品でした」と総評