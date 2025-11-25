メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県羽島市の介護施設で、入所者に暴行を加えたとして施設長の女が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、羽島市の介護施設「グループホーム幸の里」の施設長で、介護士の大塚律代容疑者(72)です。 警察によりますと、大塚容疑者は9月12日、施設内で72歳の女性入所者に対し、平手で顔や足を複数回殴ったり、髪を引っ張ったりするなどの暴行を加えた疑いがもたれてい