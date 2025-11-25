日本野球機構(NPB)は25日、プロ野球担当記者の投票で決まる「2025年度ベストナイン賞」を発表しました。投手部門では、防御率1.46をマークし、12勝をあげたソフトバンクのモイネロ投手が9年目で初受賞。捕手部門ではオリックスの若月健矢選手が初受賞。森友哉選手が怪我で抜けた穴を埋め、チームのAクラス入りに貢献しました。一塁手部門では、西武・ネビン選手が来日1年目で初受賞。21本塁打のパンチ力に加え、ゴールデングラブ賞