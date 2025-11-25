プロ野球・巨人は23日、東京ドームで行われたジャイアンツ・ファンフェスタ2025で、「おなやみそうだんじょ」を開催。坂本勇人選手が、ちびっ子ファンのお悩みに答える様子が球団公式YouTubeで公開されました。子供たちは、「緊張しない方法」や「速く走るには」、など様々なお悩みが。坂本選手は、目線を合わせ、真剣に答えます。さらに、「フライの捕り方」に悩む小学校5年生の男の子には、身振り手振りでわかりやすく説明すると