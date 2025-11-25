経済産業省＝東京・霞が関経済産業省は、三菱商事が撤退した秋田、千葉両県沖3海域の洋上風力発電所の建設計画について、再公募に向けた条件の見直し案を提示した。落札後に採算割れする事態を防ぐため、極端な安値で入札した事業者が選ばれないよう、応札価格に下限を設ける。事業のスピードよりも実現性を重視する方向で審査基準も改め、着実な操業開始につなげる。経産省は19日に有識者会議を開き、見直し案について議論し