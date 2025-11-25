アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/25営業日時点＝ 大連とうもろこし 1.08％ 上海異形鉄筋 0.55％ 上海銅 0.44％ 大連ポリエチレン 0.22％ 上海重油 -0.12％ 上海ゴム -0.29％ ＊数値は前日比％