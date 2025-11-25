大谷翔平が2026年WBCへの出場を正式に表明した。このニュースは韓国でも大きく取り上げられており、メディア各社が驚きと衝撃をもって報じている。【写真】大谷も見た！韓国“美脚美女”のド派手始球式「韓国にとって災難級のニュース、日本は万歳三唱を叫んだ！大谷、2026年WBC参加確定」（スポーツメディア『スポータル・コリア』）「『また日本代表、幸せ』大谷がWBC出場宣言…“韓国は超緊張！”」（ネットメディア『ノーカッ