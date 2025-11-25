（静岡市難波市長）「引き続き、第2編ということで、清水中心市街地における地震、津波への 適切な対応行動についてご説明をさせていただきます」25日朝、静岡市の難波市長は先週21日･金曜日に続き、清水区と清水庁舎の地震防災に関する記者説明会を開催しました。発端は、11月11日に開いた清水庁舎の整備方針についての市民説明会でのこと。静岡市では老朽化や耐震性が問題となっている現在の清水庁舎を津波浸水想定区域である