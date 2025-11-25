ドル円一時１５６．５３レベル、小幅に安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は一時156.53レベルと小幅に本日の安値を広げている。全般にドル売りの動きが入っているもよう。ポンドドルは1.3128レベルに本日の高値を更新。ユーロドルは1.1530レベルと東京昼過ぎにつけた高値に並んだ。 この局面ではポンドドルの反発の動きが主導している。ユーロ対ポンドではポンドの買い戻しの動きが入っている。