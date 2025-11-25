ホンダは25日、半導体不足で10月下旬から停止していたメキシコの自動車工場での生産を現地時間19日に再開したと明らかにした。中国資本の半導体企業ネクスペリア（本社オランダ）の輸出制限を背景に滞っていた供給が回復し、代替品の活用も進んだという。生産調整をしていた米国とカナダの工場も25日までに通常稼働に戻った。生産台数や販売への影響は公表していないが、既に北米での販売計画を11万台減らしたと発表している。