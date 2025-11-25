俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２３日、第７話「バトン」が放送された。来週は放送がなく、第８話は１２月６日。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。前話ラストでは担任教師の大谷（赤間麻里子）が犠牲となり、葬儀に同級生たちが集まった。真相を追うキング（間宮）らに対し、トヨ（稲葉友）とゆっきー（