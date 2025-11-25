俳優の佐野勇斗が25日、都内で「VOGUETHEONESTOWATCH2025」の授賞会見に出席した。今年は所属する男性5人組「M！LK」としても大活躍。「ありがたいことに、お声がけをいただけて5人でいることが多かった。大変なスケジュールだったんですけど、とても濃厚で楽しい1年でした」と振り返った。来年の目標は「今年、ありがたいことに『紅白歌合戦』も出場させていただくので、2年連続を狙っていきたい」と宣言。「メン