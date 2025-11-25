いきものがかり自身初となる主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」にJUJU、ゆずの出演が決定した。2026年3月14日（土）には、いきものがかりとテレビ番組などで何度も共演し、『やさしさで溢れるように』『奇跡を望むなら…』など数多くのヒット曲をリリースしながら、歌で“物語”を伝える歌手としてジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐカヴァーも注目を集めるJUJU。