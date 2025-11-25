SnowMan目黒蓮（28）とラウール（22）が25日、都内で「VOGUETHEONESTOWATCH2025」の授賞会見に出席した。グループで受賞し、2人が代表で出席。目黒は「メンバーも皆喜んでましたし、スゴイ光栄なことだよねと話しました」と明かした。今年1年はデビュー5周年を迎えた。「国立（競技場）や日産スタジアムに立つことができて、凄いファンの皆さんと凄いたくさん会える機会が多かった1年にできた」と充実した時間を