オリックスの若月健矢捕手（30）、中川圭太外野手（29）がパ・リーグのベストナイン賞を受賞した。若月はプロ入り12年目、中川は7年目でともに初受賞。今季の若月は121試合に出場。自己最多に並ぶ6本塁打、自己最多の31打点を挙げ、打率は・272。5月までに3度サヨナラ打を放つなど、勝負強さを発揮した。中川は119試合に出場。打率はリーグ3位の・284を記録し、得点圏打率は・304。本塁打は自己最多に並ぶ12本を放ち、53打点