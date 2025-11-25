新潟県では２６日夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。新潟地方気象台によりますと、２５日は日本海を低気圧が東へ進み、北陸地方は低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けるでしょう。また、２６日にかけて北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下２７℃以下の、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みで、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり