楽天が、本拠地の楽天モバイルパークの外野フェンスを最大で6メートル前に出す改修を行うことが、25日までにプロ野球関係者への取材で分かった。来年3月31日にソフトバンクとの本拠地開幕戦を控えており、今オフに急ピッチで工事を進める。すでに着手している今オフの改修では左中間で6メートル、右中間で4メートルほど前に出して左右非対称となる予定。従来の外野フェンスとの間のスペースにはホームランテラス席の新設も検討