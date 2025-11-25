11月22日から26日にかけて日環アリーナ栃木（栃木県宇都宮市）で行われている『インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025』は、25日に大会4日目が行われ、決勝進出クラブが確定した。 BリーグU18の40クラブがエントリーし、トーナメント方式で優勝を争うこの大会は、強豪クラブが順当に勝ち上がりを見せた。 2年連続優勝を狙う名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18は、初日22日に越谷アルフ