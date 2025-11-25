アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の来場御礼入場者特典第11弾として、「原作者・吾峠呼世晴 描き下ろし鑑賞御礼メッセージボード」が11月29日から配布されることが決まった。【写真】『鬼滅の刃』花江夏樹、 “想いをつなぐ声”──炭治郎を通して再認識した「誰かのために生きる強さ」アニメ『鬼滅の刃』は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による