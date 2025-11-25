J３の福島ユナイテッドFCが11月25日、寺田周平監督の続投を発表した。現役時代は川崎フロンターレ一筋でプレー。引退後は指導者の道に進み、川崎のU-15の監督やトップチームのコーチなどを歴任。24年から福島の監督に就任し、来季は３年目を迎える。「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました」クラブの公式サイトを通じて、寺田監督がコメント。「今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんで