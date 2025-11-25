NPB(日本野球機構)は25日、セ・パ両リーグの2025年度ベストナインを発表しました。楽天からは村林一輝選手、宗山塁選手が初選出。両選手が球団を通じて喜びのコメントを寄せました。三塁手でのベストナイン受賞となった村林選手はプロ10年目。今季は144安打で最多安打のタイトル獲得や、キャリアハイとなる打率2割8分1厘を記録しました。12日には守備での貢献も評価され、ゴールデン・グラブ賞も受賞。そんな打撃に守備に躍動した