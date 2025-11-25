女優の見上愛が25日、都内で「VOGUETHEONESTOWATCH2025」の授賞会見に出席した。今年1年は「凄く出会いの多い1年だった。作品もしかり、人もしかり、見たことのない景色をいっぱい見ることができた」と総括。漢字一文字で表現すると「愛」とし、「その名前と同じように、いろんな人に愛を持って接することができたしたくさんの人の愛をいただいて頑張ることができた」と振り返った。来年はNHK連続テレビ小説「風、