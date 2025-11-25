山上徹也被告はきょう、被告人質問で安倍元総理が旧統一教会の関連団体に送ったビデオメッセージについて「絶望感と危機感」を感じたと明らかにしました。山上徹也被告（45）は2022年7月、奈良市で安倍晋三元総理を手製の銃で殺害した罪などに問われています。山上被告の母親は旧統一教会に入信し、多額の献金を繰り返し破産、一連の犯行は旧統一教会への恨みが動機につながったとされてきました。きょう奈良地裁で開かれた裁判で