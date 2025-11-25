シンガーソングライターのさだまさしが２３日、インスタグラムを更新。東山紀之氏と木村佳乃夫妻との３ショットをアップした。さだは東京国際フォーラムでのコンサートに来てくれた友人たちを紹介しているが、その中の１枚に東山氏と木村のレアなショットがあった。さだは「東山御夫妻と。久しぶりに会えて嬉しかった〜佳乃ちゃんヤクルトファンになってくれそうです。いらっしゃ〜い」とつづり、夫妻との３ショットをアッ