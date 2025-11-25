25日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万978枚だった。うちプットの出来高が6465枚と、コールの4513枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の385枚（210円安425円）。コールの出来高トップは5万5000円の548枚（38円安32円）だった。 コールプット