25日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1844枚だった。うちプットの出来高が1300枚と、コールの544枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の186枚（4円安33円）。コールの出来高トップは5万円の89枚（325円安1205円）だった。 コールプット 出来高前日