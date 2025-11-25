25日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプションの全権利行使価格の合計出来高は11枚だった。プットオプションは売買が成立しなかった。コールの出来高トップは5万500円の6枚（1615円）だった。 株探ニュース