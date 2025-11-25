２４日にトヨタアリーナ東京で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（２７）＝帝拳＝に３−０で判定勝ちし、新王者に輝いた井上拓真（２９）＝大橋＝が一夜明けた２５日、横浜市の所属ジムで会見した。キックボクシング時代からプロ格闘技５４連勝中だった神童に初黒星をつけ、自身１年１カ月ぶりの再起戦で王座に返り咲き。「（王座に）返り咲いたというより、強敵の天心選手に勝てたことに一番ホッと