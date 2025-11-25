日本野球機構は25日、ベストナインを発表した。セ・リーグの最多得票は269票で初受賞の佐藤輝明（26、阪神）、パ・リーグは満票に1票足らずの228票でF.レイエス（30、日本ハム）となった。シーズンで好成績を残した各ポジション1人を記者の投票によって選出するベストナイン。セ・リーグは、2年ぶりにリーグ優勝を果たした阪神から、投手3冠の村上頌樹（27、阪神）、5年連続5度目の近本光司（31、阪神）ら12球団最多の7人が選出。