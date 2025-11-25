マサチューセッツ州ボストンで寒さに耐えながら通勤する人物＝2024年1月/Craig F. Walker/The Boston Globe via Getty Images/FILE（CNN）北極のはるか上空にある成層圏で異変が起きている。ここ10日間ほどの変化が来月、北半球各地に寒波や大雪をもたらすと予想される。米国の一部地域は今月、季節外れの記録的な暑さに見舞われたが、これから急激に冷え込むことになりそうだ。毎年秋になると、成層圏には「極渦（きょくうず）」