エプコ [東証Ｓ] が11月25日大引け後(17:00)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の32円→35円(前期は32円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2025年４月12日に設立35周年を迎えました。これもひとえに株主の皆さまをはじめ、関係者の皆さまの長年にわたるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆さまに感謝の意を表するため、2025年12月