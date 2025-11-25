プロ野球のセ、パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。プロ野球担当記者（有効投票数セ＝２７５、パ＝２２９）の投票で選ばれ、２年ぶりにセ・リーグを制した阪神から最多の７人が選ばれた。２６日の「ＮＰＢアワーズ」で表彰される。両リーグ最多得票は阪神の佐藤輝で、三塁手として２６９票を獲得して初受賞を果たした。阪神勢はこのほか、外野手で森下、遊撃手で受賞歴がある中野が二塁手で選ばれるなど４人が初選